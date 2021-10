Letlands præsident har fået corona efter besøg i Danmark

Letlands præsident, Egils Levits, er blevet smittet med coronavirus, på trods af at han er fuldt vaccineret, oplyser hans stabschef. Levits blev testet positiv efter en rejse til Danmark og Sverige. Det er umiddelbart uklart, hvad præsidentens besøg i Danmark indebar. Symptomerne er milde, men han arbejder foreløbigt hjemmefra. Finlands præsident skal dog gå i isolation, eftersom han spiste middag med Levits onsdag.

Sygdommen forstyrrer en travl periode for det lettiske statsoverhoved. Letland havde planlagt at være vært for det første udenlandske besøg af Estlands nyvalgte præsident, Alar Karis. I stedet vil det være formanden for Letlands parlament, der tager imod Karis. Den lettiske præsident er også blevet tvunget til at aflyse planlagte ture til Kosovo og Nordmakedonien i næste uge samt et møde med Rumæniens præsident.

Stor smittestigning

Letland oplever i øjeblikket en bølge af nye smittede med en rekord på 2.408 smittede torsdag. Landet har derfor indført tre måneders nødretstilstand. I de seneste fire uger er der blevet registreret flere end 27.000 smittede og 208 coronarelaterede dødsfald.

Siden pandemiens begyndelse er der registreret 178.000 smittede og 2.857 coronarelaterede dødsfald. Der bor 1,9 millioner i landet. Kun 48 procent af Letlands befolkning er fuldt vaccineret. Det er det fjerdelaveste antal i EU efter Bulgarien, Rumænien og Kroatien.

Regeringens gruppe af coronarådgivere har for nylig sagt, at den ikke længere vil arbejde for regeringen. Det skyldes ifølge gruppen, at regeringen i løbet af sommeren ignorerede råd for at undgå den nuværende fjerde bølge i landet.

ritzau