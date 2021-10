Karen og Alanna er blandt de to millioner kvinder, der har forladt det amerikanske arbejdsmarked under krisen: »Matematikken går simpelthen ikke op«

To millioner amerikanske kvinder har forladt det amerikanske arbejdsmarked under coronakrisen. En del af dem nægter at vende tilbage på de samme vilkår, nu hvor de har oplevet, hvordan et familie- og arbejdsliv kan være, når det ikke bare er indrettet efter mændene.