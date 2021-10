Michel Barnier: »Jeg ved, hvem jeg er, hvad jeg har sagt, jeg ved, hvad jeg tænker, og jeg har ikke forandret mig«

For få måneder siden havde Michel Barnier tilnavnet Mr. Europe. Nu kan han blive det borgerlige Frankrigs præsidentkandidat, og han angriber EU-systemet for at leve i en boble og for at forhindre landene i effektivt at hindre illegal indvandring. Nationale love skal veje tungere end EU-Domstolens afgørelser.