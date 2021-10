Lokalt politi overvejer at 'melde sig selv' efter angreb i Kongsberg

Norsk politi har overvejelser om at melde sig selv til en specialenhed i forbindelse med de fem drab i Kongsted.

»Der kan være grund til at efterforske politiets ageren, da de fem drab øjensynligt skete, da politiet var blevet tilkaldt«.

Det siger politichefen Ole Bredrup Sæverud til dagbladet VG.

»Hvis de oplysninger, som vi får, tilsiger, at der er grundlag for at indlede en efterforskning mod os, så sender vi sagen til Specialenheden«, siger politichefen.

Politiet affyrede varselsskud i forbindelse med anholdelsen af gerningsmanden. Dette giver i sig selv tit anledning til, at Specialenheden inddrages i en undersøgelse af et forløb.

»Vi har været optaget af at videregive de informationer, som Spesialenheden har behov for, og så er det op til folkene der at vurdere, hvorvidt der er grundlag for en efterforskning«.

Den første alarm om en voldelig person bevæbnet med blandt andet bue og pil kom lidt efter k