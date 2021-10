Et hjemmebesøg var med til at udløse storpolitisk drama – og tæt på at vælte en af verdens mest magtfulde kvinder i denne uge

Men det var, hvad der skete: Besøget endte som en sigende detalje i netop det: et storpolitisk drama. Og det var i denne uge ikke alene tæt på at koste den bulgarske topøkonom Kristalina Georgieva posten som IMF-boss – en af verdens mest magtfulde poster. Det var også et drama, der udstiller, hvordan rivaliseringen mellem USA og Kina ryster internationale institutioner, der har været grundlag for den hidtidige verdensorden.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her