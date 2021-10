Britisk parlamentsmedlem er død: Blev stukket ned under møde i kirke

Det britiske, konservative parlamentsmedlem David Amess er død efter at være blevet stukket flere gange under et møde i sin valgkreds. Det oplyser politiet i Essex i det østlige England.

69-årige Amess var opstillet i valgkredsen Southend West i Essex.

Han blev angrebet under et vælgermøde i kirken Belfairs Methodist Church i Leigh-on-Sea. Det ligger godt 60 kilometer øst for hovedstaden London.

»En mand er blevet anholdt på mistanke om drab, efter at en mand blev stukket ned i Leigh-on-Sea«, skriver politiet i Essex i en pressemeddelelse.

BLÅ BOG Sir David Anthony Andrew Amess Født i 1952 i Plaistow, Essex, England.

Han blev 69 år gammel.

Medlem af det britiske underhus for de Konservative siden 1983.

Han blev først valgt ind i Basildon, dernæst for Southend West i 1997 som har været hans valgkreds lige siden.

Han har en bachelorgrad i økonomi og politik fra Bournemouth College of Technology (nu Faculty of Science and Technology of Bournemouth University) og arbejdede både som lærer, underskriver og rekruteringskonsulent, inden han gik ind i politik i slutningen af 1970’erne.

Han var udtalt kritiker af EU og stor fortaler for Brexit. Han støttede blandt andet pro-Brexit kampagnen ’Leave Means Leave’.

Han blev udnævnt til ridder i 2015, ved den årlige Nytårs Ærebevilling for politisk og offentlig tjeneste.

Han blev dræbt 15. oktober 2021 under et møde i sin valgkreds, hvor han blev overfaldet og stukket flere gange med døden til følge.

Han efterlader sig sin hustru Julia Arnold og fem børn, blandt andet den britiske skuespillerinde Katie Amess. Vis mere

Politiet blev kaldt ud til gerningsstedet kort efter klokken 12.05.

»Vi fandt en mand, der var såret. Han blev behandlet af nødberedskabet, men døde desværre på gerningsstedet. En 25-årig mand blev hurtigt anholdt, efter at betjente ankom til gerningsstedet«, lyder det fra politiet.

Den 25-årige er i politiets varetægt, og der ledes ikke efter flere personer.

Amess blev første gang valgt til parlamentet i 1983.

Af hans hjemmeside fremgår det, at hans primære interesser drejer sig om dyrevelfærd og om at begrænse adgangen til abort.

Det er ikke første gang, at britiske parlamentarikere bliver angrebet.

I 2016 døde arbejderpartiet Labours parlamentsmedlem Jo Cox, da hun blev skudt og stukket flere gange. Angrebet skete, få dage før briterne ved brexit-afstemningen skulle stemme om at forlade EU eller ej.

41-årige Jo Cox var fortaler for at forblive en del af EU.

Gerningsmanden, Thomas Mair, der blev dømt til livstid i november 2016, råbte ’Storbritannien først’ under angrebet. Mair var 53 år under angrebet og er blandt andet blevet beskrevet som værende fascineret af nazismen.

I 2010 blev parlamentsmedlemmet Stephen Timms fra Labour stukket ned på sit kontor i sin valgkreds. Han overlevede angrebet.





Ritzau