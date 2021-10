Efterretningstjeneste blev opmærksom på Kongsberg-sigtet allerede i 2015

Det norske politis efterretningstjeneste (PST) blev første gang varslet om den drabssigtede Esben Andersen Bråthen i 2015.

Det skriver det norske medie NRK.

»Vi blev bekendt med ham i 2015 - dengang med henvendelser om en sårbar person, som måske var ved at blive radikaliseret«.

»Han var konverteret til islam. Det var det første tip, vi fik«, siger sektionsleder hos PST Arne Christian Haugstøyl ifølge NRK.

PST foretog efterfølgende en vurdering af, i hvilken grad Bråthen var ved at blive radikaliseret.

Efterretningstjenesten tog desuden bestik af, om der var risiko for en intention om eller kapacitet til at begå vold, siger Haugstøyl.

»Vi vidste fra hans historik på andre områder, at hans tærskel for at begå vold var lav. Men der var ikke noget, der indikerede, at dette var politisk eller ideologisk motiveret.

I begyndelsen af 2018 varslede politiet sundhedsvæsenet om Bråthen.

Det skyldtes, at PST havde indtryk af, at Bråthen havde »store psykiske udfordringer«.