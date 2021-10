Hundredvis af indsatte gør oprør i russisk fængselslejr

Automatisk oplæsning

Omkring 200 indsatte i en fængselslejr i et sydlige Rusland var fredag involveret i optøjer. Ifølge lokale medier er situationen fredag aften under kontrol, og fængslet er omringet af politifolk.

Der er umiddelbart ingen meldinger om tilskadekomne. Familiemedlemmer til indsatte har samlet sig foran fængselsområdet, der er afspærret på grund af urolighederne.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Tidligere fredag viste videoer på sociale medier en stor gruppe af sikkerhedsfolk køre i retning mod fængslet i byen Vladikavkaz, der er hovedstad i republikken Nordossetien-Alania.

Urolighederne begyndte angiveligt, da to indsatte ignorerede ordrer fra fængselsbetjente under en kontrol af deres celler og derefter ansporede andre indsatte til optøjer. Blandt andet skulle der være ødelagt overvågningskameraer under fangeoprøret.

Tæsk førte til sultestrejke

Der er 600 indsatte i fængslet, og deres forhold skulle ifølge lokale medier være blevet forværret den seneste tid. En del af de indsatte har angiveligt indledt en sultestrejke, efter at fængselsbetjente havde tæsket indsatte.

For nylig lovede russiske myndigheder at undersøge påstande om voldtægt og mishandling i landets fængsler.

Løftet blev afgivet, efter at lækkede videooptagelser fra et fængselshospital i byen Saratov i det sydvestlige Rusland viste indsatte, som angiveligt blev udsat for tortur og seksuelle overgreb.

I en video ser man en mandlig patient, der at dømme efter optagelserne bliver krænket med en stok eller et skaft. Manden, der er bundet til sin seng, skriger i smerte.

»Hvis ægtheden af dette materiale bekræftes, vil der være grundlag for en alvorlig efterforskning, sagde den russiske regerings talsmand, Dmitrij Peskov, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tidligere har indsatte i de russiske fængsler fortalt om tæv fra vagternes side, seksuelle overgreb, et kraftigt psykisk pres og manglende lægebehandling.

ritzau