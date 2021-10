Byen har slået en verdensrekord, som ingen ønsker at slå. Nu bliver de første corona-restriktioner langt om længe hævet

I den kommende uge begynder den australske storby Melbourne at lette på coronarestriktionerne. Hovedstaden i den australske delstat Victoria er den by i verden, der har levet længst tid under virus-lockdown – samlet næsten ni måneder har de sydligt boende australiere været pålagt udgangsforbud, spærretider, rejseforbud og andre af de velkendte corona-frihedsbegrænsninger, skriver medier som Reuters og The Guardian.

Melbournes seneste lockdown har varet over to måneder, og med seks coronalukninger på samlet set 262 dage har Melbourne slået en verdensrekord, som ingen ønsker at slå. Byen har eksempelvis lagt sig pænt foran Argentinas hovedstad Buenos Aires, der ’kun’ har haft 234 dage med lockdown.