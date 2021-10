CDU-lederen Laschet trækker sig som ministerpræsident

Lederen af Tysklands kristelige demokrater i CDU, Armin Laschet, har på en kongres for sit parti ungdomsorganisation i byen Münster i weekenden, gjort det klart, at han vil træde tilbage fra sin post som ministerpræsident i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Laschet, som blev valgt som partileder tidligere, og dermed blev det konservative partis kanslerkandidat, siger også, at han vil se et generationsskifte og fornyelse i partiet.

Han påtager sig skylden for, at de kristelige demokrater fik et historisk dårligt valg og tabte regeringsmagten efter 16 år med Angela Merkel.

»Ansvaret for dette valgresultatet ligger hos mig som leder og kanslerkandidat«, sagde Laschet i sin hovedtale på kongressen i weekenden.

Laschet har tidligere sagt til journalister, at han vil foreslå en stor partikongres, hvor de delegerede kan finde frem til, hvem der skal være i ledelsen af partiet.

Armin Laschet efterfulgte Annegret Kramp-Karrenbauer som partileder i januar i år. Hun var to år tidligere blevet kørt i stilling til at overtage efter den afgående Angela Merkel, som ikke var på valg ved forbundsdagsvalget den 25. september.

CDU fik 24,1 procent af stemmerne, mens socialdemokraterne, SPD, under ledelse af Olaf Scholz blev det største parti med 25,7 procent.

SPD har indledt formelle forhandlinger om en regeringsdannelse med miljøpartiet De Grønne og i det liberale De Frie Demokrater. Det er sket i en periode med sonderinger og drøftelser partierne imellem, og der er allerede blevet udarbejdet en skitse til en regeringsaftale.

Hvis de tre partier når til enighed om en regeringsdannelse vil Scholz overtage kanslerposten efter Merkel, som i overgangsperioden til en regeringsdannelse stadig formelt er regeringsleder.

Laschet sagde i sin tale lørdag, at en fornyelse af CDU også må indebære større enhed i partiet og mere indflydelse til kvinder.

På kongressen talte den 41-årige sundhedsminister Jens Spahn også. Han sagde, at der manglede sammenhængskraft i det konservative parti. Han sagde, at han selv er kandidat til at skabe et nyt CDU.

»Generationen efter Merkel må nu tage ansvaret på sig«, sagde Spahn.

En anden potentiel arvtager efter Laschet er den ultraliberale Friedrich Merz, som i en tidligere tale på kongressen talte om en overhængende fare for »sammenbrud i CDU«.

