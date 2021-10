Bliv væk: For første gang har nabolande taget særligt våben i brug mod Myanmar

Hvert år mødes ledere fra 10 sydøstasiatiske lande. Her laver de aftaler om alt fra handel til sikkerhed og stabilitet. De 10 landes samarbejde kaldes Asean, og det er et forum med stor betydning både i og uden for regionen. Ikke mindst for EU, der har et samarbejde med Asean. I år skal også USA’s præsident, Joe Biden, deltage.

Med til møderne er altid politiske ledere fra de 10 lande, selv i perioder med politisk ustabilitet i medlemslandene, for landenes interne anliggender har Asean altid holdt sig fra at diskutere. De politiske ledere er altid blevet inviteret, uanset hvem eller hvordan de måtte være.