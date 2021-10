Konservativ borgmester skal udfordre Orban i Ungarn

Ungarns opposition har fundet den kandidat, der skal udfordre landets premierminister, Viktor Orbán, ved næste års valg.

Det bliver den konservative borgmester Peter Marki-Zay, der hidtil har ledet en mindre provinsby.

Hans modkandidat ved oppositionens primærvalg, den venstreorienterede Klara Dobrev, erkender sit nederlag til Marki-Zay. Det skriver nyhedsbureauet Reuters søndag.

Tidligere på aftenen lød status, at Marki-Zay havde en føring på omkring 60 procent mod Dobrevs 40 procent, da over halvdelen af stemmerne var talt op.

49-årige Marki-Zay er økonom og ingeniør, og han er far til syv og troende katolik.

Under valgkampen har han lagt vægt på, at kun en kandidat, som kan appellere vælgere til både højre og venstre for midten, kan slå Orbán.

Marki-Zay har boet i USA og Canada i fem år. Han vakte national opsigt, da han vandt borgmestervalget i den lille by Hodmezovasarhely i 2018.

Den sydlige by havde ellers i årtier været en magtbastion for Orbáns parti, Fidesz, men Marki-Zay vandt på at opbakning på tværs af partilinjer og traditionelle skel. Han har udtalt, at det er opskriften på at besejre Orbán.

Marki-Zays valgkamp har været effektiv selv uden en partiorganisation og uden ret mange penge. Han har først og fremmest støtte blandt unge vælgere.

Hans modkandidat, Klara Dobrev, har været næstformand i Europa-Parlamentet siden 2019, og hun havde åbent erklæret, at hun kæmper for at blive Ungarns første kvindelige premierminister.

Hun har under valgkampen slået på sin brede politiske erfaring og har sagt, at Marki-Zay ikke er egnet til at lede landet.

Klara Dobrevs svage punkt er ifølge meningsmålingerne hendes mand, tidligere premierminister Ferenc Gyurcsány. I 2006 indrømmede han at have løjet i en privat samtale, som blev lækket til pressen. Han er siden uophørligt blevet angrebet af Orbán.

Klara Dobrev, som er mor til tre, vandt primærvalgets første runde med støtte fra DK - Ungarns største oppositionsparti under ledelse af Gyurcsány. Men hun fik ikke et flertal som var stort nok til at undgå en anden valgrunde.