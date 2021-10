Nye atomkraftværker skal bidrage til britisk mål om grøn strøm

Automatisk oplæsning

Den britiske regering planlægger at finansiere mindst et nyt atomkraftværk som led i dens målsætning om at opnå netto-nuludledning af drivhusgasser, skriver avisen The Telegraph søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Vi søger at godkende mindst endnu et stort atomprojekt i de næste år for at styrke energisikkerheden og skabe tusindvis af arbejdspladser«, bekræfter en talsmand for regeringen i London over for Reuters.

Tidligere på måneden sagde premierminister Boris Johnson, at Storbritannien sigter mod at producere »ren strøm« i 2035. Det betyder, at inden 2035 skal al produktion af strøm komme fra grøn energi.

I 2020 kom 43 procent af elektricitetsforsyningen fra vedvarende energikilder, mens de britiske atomkraftværker bidrog med omkring 15 procent. Resten kom hovedsageligt fra kraftværker med naturgas ifølge avisen The Guardian.

ritzau