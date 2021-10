Myanmars militær lover at løslade over 5.000 demonstranter

Myanmars militærjunta, der overtog magten i landet ved et kup i februar, vil løslade over 5.000 fængslede demonstranter, siger juntaens chef, Min Aung Hlaing, mandag. I alt 5.636 demonstranter vil blive sluppet fri i forbindelse med landets Thadinguyt-festival, der afholdes senere i oktober.

Løftet kommer, få dage efter at Min Aung Hlaing blev holdt ude fra et topmøde i den sydøstasiatiske sammenslutning Asean. Udenrigsministre fra gruppens medlemslande blev fredag enige om, at Myanmar ved weekendens topmøde skulle repræsenteres gennem en »apolitisk repræsentant« i stedet for militærlederen. Asean består af 10 asiatiske lande – heriblandt Myanmar.

De 5.636 demonstranter, der står til at blive løsladt, er blevet anholdt i forbindelse mod militærkuppet 1. februar i år. Kuppet førte landet over til store protester, som militæret slog hårdt ned på. Over 1100 civile er blevet dræbt i den forbindelse.

Ved kuppet blev landets de facto-leder, 76-årige Aung San Suu Kyi, væltet. Hendes parti, Den Nationale Liga, vandt i november sidste år en stor sejr ved valget i Myanmar. Militæret har dog hævdet, at der var svindel involveret, hvilket var en af årsagerne til kuppet i februar. Militærets anklager om svindel er blevet afvist af både internationale observatører og Myanmars valgkommission.

Suu Kyi er i henhold til forfatningen udelukket fra at blive præsident i Myanmar, fordi hun har børn, der er udenlandske statsborgere. Hun har dog haft en indflydelsesrig rolle som regeringsrådgiver, hvor hun har regeret indirekte gennem en form for ’marionet’ på præsidentposten.

ritzau