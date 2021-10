»I forhold til konvertering til islam så er den hypotese blevet svækket«, siger norsk politidirektør

Onsdag i sidste uge dræbte en 37-årig mand fem tilfældige mennesker i Kongsberg, og dagen derpå sagde den norske efterretningstjeneste om massakren, at det »fremstår på nuværende tidspunkt som en terrorhandling«.

Siden har efterforskningen af hændelsen og gerningsmanden fået politiet til at bevæge sig længere og længere væk fra den teori. Tværtimod bliver politiet mere og mere overbevist om, at den sigtede var motiveret af psykisk sygdom og ikke politiske tanker. I offentligheden har det vakt opsigt, at den sigtede på en video fra 2017 bebuder, at han er konverteret til islam.