Myanmar løslader hundredvis af politiske fanger efter pres

Myanmars militærjunta, der overtog magten i landet ved et kup i februar, har løsladt hundredvis af politiske fanger fra det berygtede Insein-fængsel. Blandt andre landets væltede de facto-leder Aung San Suu Kyis partitalsmand og en komiker ved navn Zarganar. Det rapporterer lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Frigivelsen sker, efter at juntaens chef, Min Aung Hlaing, mandag lovede at løslade over 5.000 fængslede demonstranter. I alt 5636 demonstranter vil blive sluppet fri i forbindelse med landets Thadinguyt-festival, der afholdes senere i oktober, fortalte Min Aung Hlaing ifølge nyhedsbureauet AFP.

Løftet blev givet, få dage efter at den sydøstasiatiske sammenslutning Asean besluttede at holde Min Aung Hlaing ude fra et kommende topmøde. Udenrigsministre fra gruppens medlemslande blev således fredag enige om, at Myanmar skal repræsenteres gennem en »apolitisk repræsentant« i stedet for militærlederen, når topmødet finder sted 26.-28. oktober. Asean består af 10 asiatiske lande – heriblandt Myanmar.

FN: »Skandaløst«, at de overhovedet blev anholdt

De 5.636 demonstranter, der står til at blive løsladt, er blevet anholdt i forbindelse med protester mod militærkuppet 1. februar i år.

På Twitter hilser FN’s særlige rapportør Tom Andrews frigivelsen af de politiske fanger velkommen, men understreger, at det er »skandaløst«, at de blev tilbageholdt i første omgang.

»Juntaen frigiver ikke politiske fanger i Myanmar, fordi den har ændret holdning, men fordi den er under pres«, udtaler han ifølge Reuters.

Militærjuntaen har løsladt politiske fanger ad flere omgange siden kuppet i februar.

»De kom i dag og sagde, at de ville løslade mig. Det var det«, fortalte Monywa Aung Shin til det lokale medie Democratic Voice of Burma sent mandag aften lokal tid på vej hjem fra fængslet.

Monywa Aung Shin er talsmand for Aung San Suu Kyis parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD). Han blev anholdt 1. februar.

