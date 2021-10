Højspændt debat foregår nu ansigt til ansigt: »Polens udtræden kommer tættere og tættere på«

Forfatningen står højest i Polen. Det understreger Polens regeringsleder, Mateusz Morawiecki, tirsdag i EU-Parlamentet.

Her er han inviteret til en debat om en nylig afgørelse fra Polens øverste domstol, forfatningsdomstolen. Den opsigtsvækkende afgørelse siger, at EU-lov ikke altid har forrang over Polens lovgivning.

»Den polske forfatning er den højeste retsakt i Polen. Den står over enhver anden form for retskilde. Det vil blive forsvaret af den polske regering og det polske parlament. Polen accepterer EU-lovgivning, men vil ikke lade sig true. Vi forventer dialog, men det kræver, at der kommer ændringer på bordet«, siger Morawiecki.

Han afviser samtidig, at der kan blive tale om, at Polen vil forlade EU. Det er rygter uden hold i sandheden, siger han.

Afgørelsen fra den polske domstol har vakt voldsom røre i EU, hvor det i traktaterne er beskrevet, at EU-lov har forrang over national lov.

Den polske premierminister mener, at der bliver gjort forskel på EU’s medlemslande. Nogle lande bliver betragtet som andenrangslande, hvilket kommer til udtryk ved kritikken af Polen, mener han.

»Vi vil ikke og bør ikke forholde os tavse, når vores land bliver angrebet. Især ikke når det sker på en ensidig og uretfærdig måde. Det er uacceptabelt at tale om økonomisk straf. Jeg ønsker ikke, at EU-politikere afpresser Polen. Polen er et stolt land«, siger han.

Afbrudt under tale

Morawiecki bliver undervejs i sin tale i parlamentet afbrudt, fordi han går over den tildelte taletid. Men han insisterer på at fortsætte, hvilket han e