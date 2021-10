Ecuador slår alarm efter blodige optøjer og drab på 11-årig

Det sydamerikanske land Ecuador har indført 60 dages undtagelsestilstand i et forsøg på at dæmpe eskalerende narkokriminalitet, siger den ecuadorianske præsident, Guillermo Lasso.

»Der er kun én fjende i Ecuadors gader: narkohandel«, lød det mandag aften fra præsidenten i en tv-transmitteret tale.

Undtagelsestilstanden betyder, at der afsættes ekstra politi og militær til at sikre både landets gader og fængsler. Den er blandt andet indført, efter at en 11-årig dreng i weekenden blev dræbt i Ecuadors største by, Guayaquil, skriver den ecuadorianske avis El Universo. Guayaquil er hovedstaden i Guayas-provinsen. Det er den provins i Ecuador, der er hårdest ramt af narkokriminalitet. Over 70 procent af landets drab på det seneste er sket i Guayas-provinsen.

Antallet af drab er eksploderet

I alt har Ecuador registreret 1.900 drab fra januar til oktober i år. Det er allerede noget flere end hele sidste år, hvor der blev registreret 1.400 drab.

Der har været adskillige blodige sammenstød i Ecuador de seneste måneder. Særligt i landets fængsler har der været voldsomme optøjer. I et fængsel i Guayaquil døde mindst 118 personer i slutningen af september i et fængselsopgør, der var blandt de mest dødelige i sydamerikansk historie. Kampene opstod mellem rivaliserende bander i fængslet. Flere var bevæbnet med skydevåben og granater. Nogle blev endda halshugget under opgøret, inden en stor politioperation fik stoppet optøjerne. I juli døde 21 personer i fængselsoptøjer i Cotopaxi og Guayaquil.

Undtagelsestilstanden indebærer, at der indsættes 3.600 soldater og politibetjente, der skal patruljere ved 65 fængsler landet over.

ritzau