Tyrkiet raser over »uforskammet« opråb fra dansk ambassadør og ni andre

Ti landes ambassadører, og blandt dem den danske, var i dag indkaldt til samtale i Tyrkiets udenrigsministerium, efter at de havde opfordret til, at den fængslede forretningsmand og aktivist Osman Kavala løslades.

Det skete under omfattende dækning fra tyrkiske medier. 10-15 kamerahold var mødt op for at filme, at den danske ambassadør, Danny Annan, og de øvrige ambassadører ankom til ministeriet.

»Det siger mig, at man nok har trådt over en øm tå. Det er ikke første gang, at man fra tyrkisk side hører kritik af den måde, det er håndteret på«, siger Danny Annan.

Tyrkiet har i dag udsendt en skriftlig erklæring i forlængelse af mødet med ambassadørerne i Ankara.

»Ambassadørerne fra disse lande fik at vide, at denne uforskammede erklæring på sociale medier, knyttet til en aktuelt kørende retsproces, er uacceptabel«.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har direkte sagt til Tyrkiet, at Kavala skal løslades. Der er jævnligt udtalelser fra amerikansk side, og den europæiske menneskerettighedskommissær har været meget klar.

Kommissæren har kaldt den fortsatte fængsling af Kavala for »direkte foragt for menneskerettighederne«.

»Det kommer ikke som en overraskelse for Tyrkiet, at der er politisk opmærksomhed på denne sag i en lang række lande«, siger Danny Annan.

Udover Danmark deltog Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland, USA, Canada og New Zealand i den fælles erklæring mandag.

Erklæringen kan læses i et link på Twitter, hvor Danny Annan skriver:

»I dag har Osman Kavala været fængslet i fire år. Hans sag kaster skygger over demokratiet og retsstatens principper i Tyrkiet«.

Kavala blev fængslet for fire år siden for sin påståede rolle i forbindelse med regeringsfjendtlige protester i Gezi Park i Istanbul i 2013. Han afviser anklagerne.

I februar 2020 frikendte en tyrkisk domstol Kavala og otte andre i forbindelse med de regeringsfjendtlige protester i 2013.

Friheden varede dog ikke længe. Kort tid efter sin løsladelse blev han hentet af politiet igen, da anklageren havde udstedt en ny arrestordre på ham. Denne gang på anklager om indblanding i et kupforsøg i Tyrkiet i 2016.

/ritzau/

ritzau