Taleban viger ikke: Ingen udsigt til mere moderat kvindesyn

Findes der et – lidt – mere moderat Taleban version 2.0? Eller må Vesten og Afghanistans kvinder efterhånden give slip på enhver illusion om, at Afghanistans nye magthavere for alvor vil give mere plads til kvinder, end det var tilfældet, da Taleban sidst sad ved magten fra 1996 til 2001?

Juryen er endnu ude i det spørgsmål. Og svaret får afgørende betydning for mindst halvdelen af de op mod 40 millioner afghanere. Men som tiden går efter Kabuls fald, er der ikke mange tegn på, at Taleban for alvor har forandret sig.