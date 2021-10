»Det er stressende at vide, at jeg risikerer at blive dræbt«

På et værelse et sted i Kabul skjuler en ung kvinde sig med sit barn og sin mand. Før arbejdede hun for Dansk Flygtningehjælp for at gøre afghanske kvinder stærke, så de kunne kræve deres ret. Nu skjuler hun sig for Taleban.