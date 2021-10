Medie: Facebook planlægger at skifte navn i næste uge

Selskabet Facebook planlægger angiveligt at rebrande sig selv ved at skifte navn i næste uge.

Det skriver teknologimediet The Verge tirsdag.

Mediet citerer en kilde, der angiveligt har direkte kendskab til sagen.

Ifølge The Verge vil Facebooks administrerende direktør og grundlægger, Mark Zuckerberg, afsløre det nye navn på en konference den 28. oktober. Men det kan også ske før, skriver mediet.

Facebook oplyser tirsdag, at mediet ikke ønsker at kommentere på ’rygter eller spekulation’.

Nyheden om navneskiftet kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske regering har øget fokus på arbejdsgangene hos Facebook.

Både republikanere og demokrater er på det seneste gået i flæsket på virksomheden, som de blandt andet har beskyldt for at drive ulovlig monopolvirksomhed.

Selskabet er også blevet beskyldt for at se stort på Instagrams negative indvirkninger på især yngre piger, og situationen illustrerer meget godt den voksende vrede mod Facebook i Kongressen.

Som en del af rebrandingen vil Facebook-appen ifølge The Verge blive placeret som et af mange produkter under et moderselskab med et andet navn.

Det nye navn skal ifølge The Verge reflektere Facebooks store planer om at bygge et såkaldt metaverse - en online verden, hvor mennesker er til stede som en digital udgave af dem selv.

ritzau