Kendt turistattraktion i udbrud: Folk skal holde sig væk

Den japanske vulkan Mount Aso skyder askeskyer i vejret, efter at den onsdag gik i udbrud. Udbruddet har fået det japanske meteorologiske institut til at hæve alarmniveauet for vulkanen fra tre til fem. Det betyder, at folk skal holde sig væk fra vulkanen, og at der er en risiko for vulkanske blokke og glødelaviner i en radius på en kilometer rundt om krateret. Det skriver Al Jazeera.

Vulkanen er en kendt turistattraktion, men der meldes om ingen tilskadekomne. Askeskyerne bliver sendt i vejret – helt op til 3,5 kilometers højde – og det er derfor sandsynligt, at de omkringliggende byer vil opleve askeregn. Vulkanen er opkaldt efter byen Aso, der er den by, der befinder sig tættest på den aktive vulkan. Der bor 26.500 mennesker i byen.