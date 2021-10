Putin-kritiker tildeles fornem pris for frihedskamp

EU-Parlamentet tildeler Sakharov-prisen for tankefrihed til den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, oplyser den største gruppe i parlamentet, EPP, på Twitter onsdag. EPP var blandt de grupper, der havde indstillet Navalnyj til prisen.

Navalnyj er i færd med at afsone en fængselsdom på to et halvt år. EPP opfordrer til, at han bliver løsladt.

»Hr. Putin, løslad Aleksej Navalnyj. Europa beder om hans – og alle andre politiske fangers – frihed«, skriver EPP på Twitter.

EU-Parlamentets formand, David Sassoli, forklarer, hvorfor netop Navalnyj er endt som modtageren af prisen.

»Han har konsekvent kæmpet mod korruptionen under Vladimir Putins styre. Og gennem de sociale medier og politiske kampagner har Navalnyj bidraget til at afsløre overgreb og mobilisere støtte fra millioner af mennesker i hele Rusland. For dette blev han forgiftet og senere fængslet. Ved at tildele Sakharovprisen til Aleksej Navalnyj anerkender vi hans enorme personlige mod og gentager Europa-Parlamentets urokkelige støtte til hans øjeblikkelige løsladelse«, udtaler han.

Med prisen, der uddeles en gang om året, følger 50.000 euro, svarende til 372.000 danske kroner. Mens beslutningen om prisen er truffet onsdag, bliver den først overrakt på en samling i EU-Parlamentet 15. december.