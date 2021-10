Nato-boss begræder Ruslands exit: »Forholdet til Rusland er på det laveste niveau siden slutningen af den kolde krig«

Det er beklageligt, mener Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at Rusland i denne uge har meddelt, at de forlader et Nato-kontor i Bruxelles fra 1. november. Det samme gælder Ruslands beslutning om at sende Nato-ansatte i Moskva hjem.

»Vi beklager den beslutning, som ikke fremmer dialog og fælles forståelse«, siger Stoltenberg på et pressemøde før et forsvarsministermøde torsdag og fredag i hovedkvarteret i Bruxelles.

Rusland traf beslutningen, i forlængelse af at Nato havde frataget otte russiske ansatte deres akkreditering på Nato-kontoret i Bruxelles.

»Jeg kan ikke gå i detaljer om vores efterretninger. Men jeg kan sige, at vores beslutning om at tilbagetrække deres akkrediteringer skyldes, at de ikke var diplomater. De var efterretningsagenter«, siger Stoltenberg.

Lavrov: Henvend jer til ambassaden i Belgien

Nato har ifølge generalsekretæren set et russisk mønster. Allierede har berettet om en lang række konkrete hændelser fra russisk side, som har vakt bekymring. Han nævner desuden Ruslands hackerangreb på OPCW, Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, og et giftangreb i Salisbury i Storbritannien i marts 2018.

»Forholdet til Rusland er på det laveste niveau siden slutningen af den kolde krig. Årsagen til det er Ruslands opførsel. De har invaderet naboer. De har annekteret et andet land«, siger Jens Stoltenberg.

Men trods det dårlige forhold, og netop på grund af den tiltagende kulde mellem parterne, bør Nato og Rusland have en dialog, mener generalsekretæren:

»Når spændingerne er store, er det særlig vigtigt at tale sammen«.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde mandag, at Nato ifølge hans opfattelse hverken er interesseret i dialog eller samarbejde.

»Hvis Nato har nogle hastesager, så kan vores ambassadør i Belgien kontaktes«, sagde Lavrov.

På forsvarsministermødet skal ministrene blandt andet tale om Afghanistan, som de allierede har forladt i løbet af sommeren.

ritzau