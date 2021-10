Polsk leder: EU vil have magtskifte i Polen

Lederen af det polske regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS), Jaroslaw Kaczynski, beskylder EU for at forsøge at fremtvinge et magtskifte i hans land. EU ønsker en »servil og underdanig« polsk regering, siger Kaczynski i et interview med avisen Gazeta Polska.

EU’s mål er ifølge Kaczynski en helt igennem udemokratisk superstat med »hierarkisering« af folk. Det vil være »baseret på at give suveræn status til nogle, for eksempel Tyskland og tyskerne, men ikke til Polen og polakkerne«, mener Kaczynski.

Dagen inden havde den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, været i Bruxelles for at forsvare en afgørelse fra Polens øverste domstol. Afgørelsen fastslår, at polsk lov i nogle tilfælde står over EU-lov. Det ses af EU-Kommissionen som dybt problematisk, fordi det kan give Polens konservative regering en undskyldning for at ignorere afgørelser fra EU-Domstolen, som den ikke er enig i.

Polen risikerer at miste EU-støtte eller få frataget retten til at stemme, hvis landet ikke anerkender, at EU-lov står over national lov. Det har fået premierministeren til at beskylde EU for afpresning. De to parter har haft flere sammenstød, senest i spørgsmål om de polske domstoles uafhængighed og om retten til abort.

Ritzau