Meghan Markle opfordrer til betalt barsel i åbent brev

Hertuginde Meghan Markle, der er gift med prins Harry, opfordrer onsdag i et åbent brev til, at der bliver indført betalt barselsorlov i USA. Parret forlod Storbritannien og er i dag bosat i USA.

Brevet er til den demokratiske leder af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, og Senatets demokratiske leder, Charles Schumer, skriver nyhedsbureauet AFP.

Meghan Markle har to børn med prins Harry. I brevet skriver hun, at hun følte sig ’overvældet’, da parrets andet barn, Lilibet ’Lili’ Diana’, kom til verden, hvilket skete i juni.

»Som alle andre forældrepar var vi henrykte. Som mange forældrepar var vi overvældede«, skriver hun.

»Som ganske få forældre, blev vi ikke konfronteret med den barske realitet med enten at tilbringe disse første få kritiske måneder med vores baby eller tage tilbage på arbejde«.

Markle har også skrevet til de to politikere, at hun skrev dette ’som mor’. Det demokratiske parti arbejder på at færdiggøre den såkaldte Build Back Better – plan, der blandt andet afsætter penge til uddannelse, klima og sociale tiltag.

Den kan muligvis komme til at indeholde fire ugers betalt barselsorlov.

Ifølge Meghan Markle burde betalt barselsorlov være ’en national rettighed snarere end en lappeløsning, begrænset til dem, hvis arbejdsgivere har politikker på plads, eller dem som lever i en af de få stater, hvor et barselsprogram findes’.

Prins Harry og Meghan Markle, der også bærer titlerne hertug og hertuginde af Sussex, har ud over datteren også en søn, Archie. Han kom til verden i maj 2019.

I februar bekræftede parret, at de ikke ville vende tilbage til det britiske kongehus. De bor i dag i den amerikanske delstat Californien.

ritzau