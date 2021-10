Fem mænd, syv kvinder og fem børn fra USA og Canada er som sunket i jorden i Haiti

En uge efter kidnapningen af 17 overvejende amerikanske missionærer i Haiti, truer bortførerne nu med at dræbe alle gidsler, hvis de ikke modtager 17 mio. dollars snarest. Trods en intens eftersøgning er det ikke lykkedes hverken det lokale politi eller tilrejsende agenter fra FBI at finde det fjerneste spor af gidslerne i et af verdens fattigste og mest voldelige lande.

De kristne missionærer blev bortført sidste lørdag og kommer - bortset fra en enkelt canadier - fra den amerikanske delstat Ohio. Det drejer sig om fem mænd, syv kvinder og fem børn mellem 3 og 15 år. De besøgte et børnehjem i en forstad nordvest for hovedstaden og var på vej til endnu en institution, da deres minibus blev overfaldet. Et af gidslerne nåede at skrive en whatsapp-besked til en ven: »Bed for os! De har taget os som gidsler og bortført vores chauffør. Bed, bed, bed. Vi aner ikke, hvor de tager os hen«.