Nato tager afstand fra Norges flirt med atomvåbenforbud

Atomvåben bør udryddes, men en verden med atomvåben er mere sikker, når Nato også har dem.

Det er holdningen i forsvarsalliancen, siger generalsekretær Jens Stoltenberg, efter at den norske regering har erklæret, at den vil tilslutte sig en FN-traktat om forbud mod atomvåben som observatørstat.

»Natos holdning til forbudstraktaten er meget klar. Vi tror ikke på, at den traktat er vejen til atomnedrustning«, siger Stoltenberg.

Norge fik en ny rød-grøn regering i sidste uge med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre i spidsen.

Udmeldingen fra regeringen har udløst kritik fra højrefløjen i Norge, og Natos generalsekretær, som er tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, løfter en pegefinger mod sine tidligere politiske åndsfæller i fædrelandet.

»Jeg forventer, at alle allierede tager denne holdning til efterretning, når de tager fat på atomspørgsmål, og at de konsulterer tæt med allierede i Nato. Jeg forventer, at disse spørgsmål vil blive rejst og diskuteret på Nato-mødet i dag«, siger Stoltenberg.

For verden hænger ifølge generalsekretæren sådan sammen, at så længe andre lande som Rusland, Kina og Nordkorea har atomvåben, så skal Nato også besidde denne afskrækkelse.

Helt grundlæggende ønsker Nato en verden uden atomvåben, siger Stoltenberg. Det mål skal nås via en balanceret og kontrollerbar afrustning.

»Jeg mener, at det er et helt uforståeligt valg, som de har truffet. Det er utroligt, at de vælger at lægge sig ud med allierede, som det første de gør«, siger tidligere forsvarsminister Ina Marie Eriksen Søreide fra Høyre til NTB.

Ingen Nato-lande deltager i FN-traktaten om forbud mod atomvåben fra 2017. Den er underskrevet af knap 90 medlemsstater, og færre end 60 lande har ratificeret den. Ingen atommagter eller allierede er med.

Som det eneste Nato-land udlod Holland - lidt opsigtsvækkende - at stemme i FN, og siden deltog hollænderne i den indledende fase af udarbejdelsen af traktaten. Der var på det tidspunkt et parlamentarisk pres for atomafrustning i Holland.

I Danmark blev der stillet et borgerforslag om, at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten. Det fik 1922 underskrifter, da fristen udløb 20. januar. Altså langt fra de 50.000 underskrifter, der kan udløse handling i Folketinget.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) om atomdebatten i Nato fredag.

Atomvåben blev testet første gang i juli 1945 i den amerikanske delstat New Mexico, og i august samme år bombede USA to japanske byer med voldsomme dødstal til følge.

ritzau