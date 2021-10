»Jeg kan ikke forstå, hvad der foregår«: Vladimir Putin giver sjældent udtryk for tvivl eller usikkerhed

Hun står i kapellets gårdhave ved liget af sin bedstemor, der døde af covid-19, og hun har et budskab til alle, der stadig ikke vil lade sig vaccinere.

»Jeg beder alle russere: Bliv nu vaccineret, for det her er virkelig forfærdeligt og farligt!«, siger Ramilja Sjigalturina, der bor her i Nisjnij Novgorod, Ruslands femtestørste by.