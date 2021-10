Interne dokumenter: Udviklingen på Carol Smiths Facebook-profil fik medarbejdere til at råbe vagt i gevær. Men ingen lyttede

Nu står de der igen. I modvind.

For nylig lækkede whistlebloweren Frances Haugen informationer om, at Facebook kender til skadeligt indhold på platformen uden at gøre noget ved det. Og nu viser dokumenter fra en intern rapport ifølge The New York Times og flere andre amerikanske medier, heriblandt The Washington Post og CNN, at virksomhedens medarbejdere gentagne gange har råbt vagt i gevær omkring spredning af misinformation og konspirationer – både før og efter den omstridte afstemning i november.