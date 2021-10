Dansk ambassadør vil blive kaldt uønsket af Tyrkiet

Ti ambassadører i Tyrkiet, herunder den danske, vil blive erklæret for uønskede - persona non grata - i Tyrkiet.

Det siger præsident Recep Tayyip Erdogan lørdag.

Meldingen kommer, efter at de ti ambassadører i et brev har opfordret til, at den tyrkiske aktivist Osman Kavala bliver løsladt.

Ud over Danmark har Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland, USA, Canada og New Zealand underskrevet brevet.

At erklære ambassadører for persona non grata er typisk det første diplomatisk skridt inden en reel udvisning.

