Ekspert om diplomatisk krise: Tyrkiet vil være en stormagt, uanset hvad Vesten kommer og siger om menneskerettigheder

FAKTA

Tidslinje

2013, 28. maj: Miljøforkæmpere protesterer i den centrale Gezi Park i Istanbul mod opførelsen af et indkøbscenter. Protesterne udvikler sig til en generel protest mod den siddende regering og breder sig til flere tyrkiske byer

2017, 1. november: Osman Kavala fængsles for at stå bag protesterne i Gezi Park med anklagen om at »forsøge at vælte regeringen«

2019, 10. december: Den Europæiske Menneskerettighedsdomsstol fastslår, at fængslingen strider mod konventionen

2020, februar: Osman Kavala frikendes og løslades, men bliver senere på året varetægtsfængslet på en ny anklage om »politisk eller militær spionage«. Denne gang for at være involveret i et kupforsøg i 2016.

2021

17. september: Europarådet udsender sidste advarsel om at løslade Osman Kavala.

18. oktober: De ti ambassadører opfordrer i en fælles erklæring til en løsladelse af Osman Kavala

21. oktober: Erdogan anklager de ti vestlige ambassadører for at »politisere« og truer med at smide dem ud af landet

