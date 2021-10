Containerbrand på skib spreder giftig røg ud for Canada

Containere står søndag i flammer på et skib ud for den canadiske provins British Columbia, og den canadiske og amerikanske kystvagt er ved at vurdere, om situationen udgør en trussel for miljøet.

Lørdag lokal tid kom de første meldinger om en brand på skibet ’Zim Kingston’, som blandt andet transporterer kemikalier til brug i minedrift. I to af de brændende containere er der 52.000 kilo af en kemikalietype, som blandt andet kan anvendes til netop det. Det oplyser kystvagten ifølge det canadiske medie CBC.

16 personer fra skibets besætning er blevet evakueret. Fem er blevet på skibet for at slukke branden. 10 containere på skibet brænder, men skibet i sig selv brænder ikke. Det befinder sig cirka otte kilometer fra kysten.

»Søfolk bedes holde sig fra området. Der er ikke umiddelbart nogen sikkerhedsfare for folk på land, men vi holder øje med situationen«, oplyser den canadiske kystvagt.

Har mistet 40 containere i voldsomt vejr

På myndighedernes hjemmeside står en meddelelse om, at der er oprettet en risikozone på en sømil omkring skibet.

»Der er ild på skibet, og der kommer giftig gas fra det«, står der.

Det vides ikke, hvad der har forårsaget branden. Der er ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne.

Allerede fredag var ’Zim Kingston’ i problemer, da skibet mistede 40 containere i voldsomt vejr. Kystmyndigheder oplyser, at man er ved at opspore de 40 containere, da de kan udgøre en fare for andre skibe. Skibet sejler under maltesisk flag. Det ejes af selskabet Danaos Shipping, som har base på Cypern.

ritzau