Frank Hvid Petersen: Klimatopmøde vil gøre det klart, at der er brug for at begrænse vores forbrug

Næste uges COP26-klimatopmøde i Glasgow bliver endnu en påmindelse om, at det går for langsomt med at bekæmpe den globale klima- og biodiversitetskrise og omstille os til en mere bæredygtig levevis her på Jorden.

Det bliver også en påmindelse om, at den måde, finansministre og centralbanker fører økonomisk politik på, heller ikke kan fortsætte og derfor står over for store ændringer. Meget af den førte økonomiske politik får simpelthen mange af de største udfordringer i vores samfund til at vokse i stedet for at mindskes. De gør ondt værre.