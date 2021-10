Det lyder som en film: Anholdelse af eftersøgt narkobaron involverede over 500 soldater og 22 helikoptere. Nu udleveres han til USA

Colombias mest eftersøgte narkobaron, Dairo Antonio Úsuga, skal udleveres til USA, efter at han lørdag blev lørdag blev anholdt af politiet, skriver BBC natten til mandag dansk tid.

Narkobaronen, der også går under navnet Otoniel, leder en gruppe kaldet Golfklanen. Han blev lørdag anholdt i byen Necolí på landets caribiske kyst nær grænsen til Panama i en fælles indsats mellem hæren, luftvåbnet og politiet, som involverede blandt andet 500 soldater og 22 helikoptere. En politibetjent mistede ifølge BBC livet under operationen. Det oplyses ikke hvordan.

Golfklanen er det mest magtfulde narkokartel i Colombia, der er verdens største leverandør af kokain med USA som det vigtigste marked. Derfor har Otoniel i årevis været på det amerikanske politis narkoenheds (DEA) liste over mest eftersøgte. Narkobaronen har også haft en dusør udlovet af USA på fem millioner dollar – knap 32 millioner kroner – hængende over hovedet. Colombias forsvarsminister, Diego Molano, siger til avisen El Tiempo, at myndighederne har tænkt sig at efterleve USA’s ønske om udlevering.

Politichef Jorge Vargas oplyste i weekenden, at Otoniel var bange for at blive fanget, og at han derfor »aldrig nærmede sig beboede områder«. I stedet har han ifølge BBC benyttet sig af et netværk af sikrede og afsidesliggende tilflugtssteder til at bevæge sig rundt. Af samme årsag har Otoniel heller ikke haft en telefon, men i stedet brugt budbringere til at kommunikere med. For knap to uger siden lykkedes det dog myndighederne at fastslå hans position blandt andet ved hjælp af satellitbilleder.

Colombias præsident, Iván Duque Márquez, sammenlignede lørdag anholdelsen af Otoniel med drabet på verdens måske mest berygtede narkobaron, Pablo Escobar, i 1993.

ritzau