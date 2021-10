Islamisk Stat tager skylden for hjemmelavet bombe fyldt med søm og metaldele i Uganda

Det var Islamisk Stat, som lørdag udførte et bombeangreb i Ugandas hovedstad, Kampala, meddeler den militante gruppe sent søndag på en krypteret beskedtjeneste, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Gruppen skriver, at nogle af dets medlemmer detonerede en sprængladning i en bar, hvor »medlemmer af og spioner for Ugandas korsfarer-regering var samlet«. En person mistede livet i lørdagens angreb, mens syv blev såret.

Politiet i Uganda oplyser, at det var en restaurant i udkanten af Kampala, der var mål for angrebet. Den hjemmelavede bombe var pakket med søm og metalstykker. Ugandas præsident, Yoweri Museveni, sagde ifølge nyhedsbureauet AFP, at der var tale om en terrorhandling.

Det er ikke mere end to uger siden, at politiets bombehold sidst måtte rykke ud i Kampala. 8. oktober tog den militante islamistiske gruppe Islamisk Stat ansvaret for et påstået bombeangreb mod en politistation i samme bydel som lørdagens angreb. Hverken lokale myndigheder eller medier kunne dog dengang melde om nogen eksplosion eller tilskadekomne. Men politiet bekræftede senere, at en mindre hændelse havde fundet sted uden at uddybe nærmere.

Uganda blev i 2010 ramt af et af landets værste bombeangreb i årtier. Her mistede 76 personer livet, da to bomber gik af i Kampala, mens fans var samlet for at se VM-finalen i fodbold. Den militante gruppe al-Shabaab tog senere ansvaret for angrebet.

ritzau