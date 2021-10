Efter syv års altødelæggende konflikt nærmer borgerkrigen i Yemen sig måske sit sidste klimaks.

Houthi-oprørerne har i september intensiveret deres offensiv mod den strategisk vigtige by Marib – og det kan ende med at blive det afgørende slag forud for en eventuel fredsforhandling. Sådan siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Maria-Louise Clausen.