Båd med tre nordmænd frygtes at være røget ud over vandfald

En større redningsaktion efter tre forsvundne personer ved en elv i den vestnorske by Kvam har i løbet af natten til mandag ikke givet resultat. De tre savnede tog ud på elven i en robåd og blev formentlig fanget af stærk strøm, siger indsatsleder Atle Birkeland fra norsk politi mandag morgen ifølge NRK.

»Vi er stadig i redningsfasen. Jo længere tid det tager, jo værre kan det se ud, men det er stadig en redningsaktion«, siger Atle Birkeland, som kalder aktionen meget vanskelig på grund af vind og tåge samt et vanskeligt terræn langs elven.

Redningsmandskabet venter på dagslys, hvor det forhåbentligt bliver muligt at søge med helikopter. Beredskabet har ikke haft kontakt til personerne i robåden, og det frygtes, at de er faldet ud over et vandfald på omkring 15 meter. Foruden en kvinde og to mænd var der en hund i robåden.

»Der er meget kraftig strøm (i elven, red.). Båden blev taget af strømmen ned til en dæmning. Efter dæmningen er der frit fald ned i et vandfald«, sagde vagtchef Ronald Drotningsvik natten til mandag.

»Så længe der er redningsaktion i gang, er der håb«, tilføjer Atle Birkeland klokken 7.00 mandag om chancerne for, at de finder de savnede i live.

Folk bliver bedt om at holde sig væk fra elven

Vagtchefen Drotningsvik oplyste natten til mandag til den norske avis VG, at der var fundet en åre i elven. Det gjorde, at redningsberedskabet var rimelig sikker på, at båden var røget ud over vandfaldet.

Ifølge VG er de pårørende til de savnede blevet underrettet. De savnede er norske, men kommer ikke fra området. En luftambulance og en redningshelikopter blev også sendt til stedet, men måtte senere vende om på grund af vejrforholdene. Op mod 50 personer deltog i redningsaktionen natten til mandag.

Beredskabet blev alarmeret klokken 21.30 søndag. Anmelderen havde set, at båden var blevet taget af strømmen knap en halv time tidligere. Ifølge VG har anmelderen en relation til personerne på båden. Politiet beder folk, der ikke er en del af redningsaktionen, om at holde sig væk fra elven.

ritzau