Militærkup i Sudan: General indstiller demokratiproces, men lover valg i 2023

Lederen af Sudans regerende råd, general Abdel Fattah al-Burhan, siger efter et kup i det afrikanske land, at overgangsprocessen frem mod demokrati er indstillet, og at der er indført nødretstilstand. Han siger, at militæret har grebet ind på grund af stridigheder mellem politiske grupper, som opfordrede til magtanvendelse. Han lover, at der kommer et valg i landet i juli 2023.

Foto: Ashraf Shazly/Ritzau Scanpix General Abdel Fattah al-Burhan.

Tidligere mandag arresterede soldater de fleste medlemmer af Sudans regering, og en militær officer opløste overgangsregeringen. Militære styrker stormede mandag formiddag hovedkvartererne for Sudans radio og tv i Omdurman. Sudan har omkring 42 millioner indbyggere og er Afrikas tredjestørste land.

Abdel Fattah al-Burhan, som er fra militærets ledelse, var formand for Det Suveræne Råd, som var et magtdelingsorgan i en overgangsproces frem mod demokrati. Men det er altså nu opløst.

Premierminister Abdalla Hamdok blev arresteret og tilbageholdes et ukendt sted, efter at han afviste at støtte kupmagerne, siger det sudanesiske informationsministerium, som stadig synes at være kontrolleret af Hamdoks tilhængere.

Ministeriet siger, at titusindvis af mennesker, som er imod kuppet, er gået på gaden for at protestere mod kupmagerne, og at de blev beskudt tæt ved militærets hovedkvarter i Khartoum. Mindst 12 personer meldes såret i sammenstødene, oplyser en lægekomité.