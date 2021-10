Militærkup er i gang i Sudan: Ministerium opfordrer befolkningen til at yde modstand

USA og EU udtrykker mandag dyb bekymring over rapporter om et militærkup i Sudan, hvor landets premierminister, Abdalla Hamdok, angiveligt er blevet sat i husarrest. Oplysningen er dog endnu ikke bekræftet.

Informationsministeriet siger til Reuters, at Sudan står over for et regulært kup, og det opfordrer befolkningen til at blokere for militærets bestræbelser på at stoppe overgangen til demokrati. Sudan har omkring 42 millioner indbyggere og er Afrikas tredjestørste land.

»Sudans militær har gennemført et kup, hvor krisen i landet kun er et påskud. Kuppet sker på trods af indgåede aftaler, og efter at militæret selv har fremprovokeret uro«, siger en assistent for premierministeren til tv-kanalen al-Arabiya.

Soldater har anholdt de fleste medlemmer af landets regering, og Hamdok er under pres for at tilkendegive støtte til kuppets ledere. Militære styrker stormede mandag formiddag hovedkvartererne for Sudans radio og tv i Omdurman.

Fagforeningen SPA har natten til mandag dansk tid i en udtalelse opfordret alle sudanere til at gå på gaden for at »kæmpe imod« enhver form for militærkup. Foreningen er Sudans største prodemokratiske politiske gruppe.

»Vi opfordrer masserne til at indtage gaderne, blokere alle veje med barrikader, til ikke at samarbejde med kupmagerne og bruge civil ulydighed til at konfrontere dem«, lyder det.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er flere demonstranter gået på gaden i Khartoum for at protestere mod anholdelserne. De har blandet andet forsøgt at blokere flere veje ved at sætte ild til bildæk.

Foto: -/Ritzau Scanpix

Flere vidner siger til Reuters, at der tidligt mandag lokal tid også er problemer med internet- og mobildækningen i Sudans hovedstad, Khartoum.

Kupforsøg afværget i sidste måned

Situationen har været yderst spændt i landet siden et mislykket kupforsøg i sidste måned, hvor det kom til stærke modsætninger mellem militæret og civile grupper, som havde aftalt at dele magten efter afsættelsen i 2019 af landets tidligere leder Omar al-Bashir.

Det ha