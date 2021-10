Kofod vil diskutere samarbejde med Rwanda under topmøde

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) deltager mandag og tirsdag i et udenrigsministermøde mellem EU og Den Afrikanske Union i Rwanda.

Topmødet handler om Afrika og EU’s fælles udfordringer. Men Jeppe Kofod vil også mødes med rwandiske ministre for at diskutere det samarbejde mellem Danmark og Rwanda, der blev indgået i april, og som kan ende med modtagecentre for asylansøgere i landet.

»Jeg kommer til at mødes med udenrigsministeren, der er vært for mødet, og vi har jo et godt samarbejde inden for klima, migration og andre ting«, siger Jeppe Kofod.

Direkte adspurgt, hvorvidt han skal diskutere muligheden for modtagecentre for asylansøgere i Rwanda, svarer Jeppe Kofod:

»Vi drøfter selvfølgelig også migrationssamarbejdet og udfordringerne. Her er der fokus på de grundlæggende årsager til migration og på at skabe jobmuligheder for afrikanerne. Vi skal adressere årsagerne til irregulær migration og få håndteret det«.

Planer om modtagecenter drøftes

Regeringen lancerede for længe siden planer om at oprette modtagecentre for asylansøgere uden for Danmark. På den måde ønsker regeringen, at Danmark ikke skal huse asylansøgere, mens deres ansøgninger om asyl bliver behandlet.

De reelle forhandlinger med andre lande har været holdt hemmelige. I foråret fortalte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) dog på et samråd, at Danmark er i dialog med »5-10« lande.

Det kom frem, at Rwanda var et af dem, da landets udenrigsministerium pludselig lagde en video op, hvor Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) var på besøg. Her blev underskrevet en række samarbejdsaftaler inden for blandt andet grøn udviklingsbistand og migration.

Spurgt om en status på det samarbejde, siger Jeppe Kofod:

»Vi har lavet en samarbejdsaftale i april, som vi er i gang med at gennemføre. Den skal jeg selvfølgelig også drøfte med Rwandas udenrigsminister. Der er en række projekter inden for klima, menneskerettigheder og migration. Det vil være noget af det, vi vender på mødet«.

ritzau