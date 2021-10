Dansk ekspert: Var kupforsøget for en måned siden bare en generalprøve?

Der er brand i Khartoums gader. Sorte røgskyer stiger til vejrs over den sudanske hovedstad, og menneskemængder har indtaget pladser og veje, efter at byen blev centrum for et militærkup, der har afsat regeringen.

Premierminister Abdalla Hamdok og andre regeringspolitikere er enten blevet fængslet eller sat i husarrest, og internetforbindelsen er blevet afbrudt. Det sker efter en måned præget af turbulens, siden militærstyrker forsøgte at overtage magten allerede i september.