USA stopper hjælp for milliarder til Sudan efter militærkup

USA suspenderer 700 millioner dollar i bistand til Sudan.

Det sker, efter at militæret har overtaget magten i det afrikanske land.

Det meddeler USA’s udenrigsministerium mandag aften. Beløbet svarer til knap 4,5 milliarder kroner.

»Den civilt ledede overgangsregering bør straks genoprettes«, siger udenrigsministeriets talsmand, Ned Price, ifølge nyhedsbureauet AFP.

»I lyset af denne udvikling stopper USA hjælpen«.

De 700 millioner dollar skulle blandt andet understøtte styrkelsen af demokrati i Sudan. Overførslen er endnu ikke begyndt. Dermed er det hele beløbet, der indtil videre bliver tilbageholdt.

Militæret i Sudan afsatte mandag den civile regering og har indført nødretstilstand.

Overgangsprocessen frem mod demokrati er indstillet, sagde general Abdel Fattah al-Burhan, der er leder af Sudans regerende råd, tidligere mandag.

Han begrundede militærets indgriben med ’kaos og vold’ i Sudan. Han henviste også til stridigheder mellem politiske grupper, som opfordrede til magtanvendelse.

Tidligere mandag anholdt soldater de fleste medlemmer af Sudans regering.

Fra flere sider har der lydt en fordømmelse af kuppet. Blandt andre har FN’s generalsekretær, António Guterres, opfordret til, at premierminister Abdalla Hamdok og resten af regeringen omgående løslades.

Tidligere mandag sagde en talskvinde for Det Hvide Hus, at præsident Joe Bidens regering er ’dybt alarmeret’ over meldingerne om, at militæret har taget magten.

»Dagens begivenheder strider mod det sudanske folks vilje og deres forhåbninger om fred, frihed og retfærdighed«, sagde talskvinde Karine Jean-Pierre ifølge nyhedsbureauet Reuters.

ritzau