»Jeg beklager dybt, at jeg har været til besvær«: Kejserfamiliens kvinder er under voldsomt pres

For små 30 år siden mistede kejserinde Michiko sin stemme i en længere periode, efter at hun offentligt var blevet kritiseret for angivelige mangler i rollen som kejser Akihitos hustru. 10 år senere måtte hendes svigerdatter, den nuværende kejserinde Masako, trække sig fra sine offentlige pligter grundet depression, efter at medierne havde rakket hende ned for ikke at have sat en mandlig tronarving i verden.

For nylig måtte det kejserlige hof så oplyse, at Michikos barnebarn, den 30-årige prinsesse Mako, var ramt af posttraumatisk stress grundet den ubønhørlige kritik, hun er blevet udsat for, siden hun forlovede sig med en borgerlig – den nyuddannede jurist Kei Komuro, som hun tirsdag blev gift med ved en afdæmpet ceremoni.