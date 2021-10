Kinas regering har udsendt en handlingsplan, som viser, at landets CO 2 -udledning skal begynde at falde inden 2030. Det skriver Reuters.

Blandt iagttagere har det været ventet, at den kinesiske udledning skulle begynde at falde inden 2030. Det er nyt, at det nu er en del af regeringens officielle handlingsplan.

Udmeldingen fra Beijing kommer få dage før FN’s klimatopmøde i Glasgow.

Opdateres

Ritzau