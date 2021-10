Moderne atomkraftværker, sol og vind er Frankrigs svar på klimakrisen og de høje el-priser

Debatten for og imod atomkraft kan få sindene i kog i Frankrig, og den bliver ikke mindre ophidset efter offentliggørelsen af en officiel rapport mandag, hvis konklusion er entydig: Frankrig skal investere i nye atomkraftværker med moderne teknologi som erstatning for værker med gradvist nedslidte reaktorer og værker, der er under udfasning.

Samtidig skal Frankrig satse på vedvarende energi, hvor landet med miljøminister Barbara Pompilis ord har et alvorligt efterslæb i forhold til andre europæiske lande, hvilket hun indrømmede tirsdag over for radiostationen France Inter. Frankrig har i dag ikke en eneste maritim vindmøllepark.

Men hvordan skal man sammensætte dette energimix, som skal gøre det muligt for Frankrig at nå EU’s klimamål, sikre energiforsyningen og gøre den så billig som muligt? Få timer efter offentliggørelsen af rapporten på flere hundrede sider, som er udarbejdet på bestilling af det offentligt ejede Réseau de transport d’ électricité, RTE, reagerede partiet De Grønnes præsidentkandidat, Dominique Jadot, meget voldsomt.

»Præsidenten og hans regering har et mål: retfærdiggøre relanceringen af atomkraften for enhver pris«, hed det i et tweet, hvor han beskyldte præsidenten og regeringen for at manipulere offentligheden.