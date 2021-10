EU-møde ender uden nye energitiltag trods sydeuropæisk pres

De stigende energipriser skaber stor bekymring i flere europæiske lande, som frygter, at borgere ikke har råd til at holde varmen til vinter.

Derfor har EU’s energiministre tirsdag på ny drøftet udviklingen, og hvad der kan gøres.

Men flere sydeuropæiske lande, som særligt har presset på for nye tiltag, må gå slukørede hjem. For ministrene er ikke blevet enige om nye fremgangsmåder på europæisk plan.

Det var på forhånd forventet, at det ville gå sådan. For der er stor uenighed på området. Og flere lande, heriblandt Danmark, har direkte advaret mod for stor indgriben.

EU’s energimarked skal ikke omlægges på grund af høje energipriser, som formentlig er et forbigående problem, lød opråbet fra blandt andet Danmark, Tyskland og Holland forud for mødet.

Det har lande som Spanien, Frankrig, Grækenland og Tjekkiet ellers presset på for. De har blandt andet foreslået fælles indkøb af gas for at mindske priserne.

Men efter mødet tirsdag er der - ligesom hidtil - fortsat lagt op til, at landene selv må iværksætte tiltag for at håndtere de høje priser.

De skal med andre ord bruge den værktøjskasse, som EU-Kommissionen har fremlagt.

I værktøjskassen er der lagt op til, at lande på kort sigt kan gøre livet nemmere for sårbare forbrugere og selskaber ved hjælp af for eksempel økonomiske tilskud.

Det var også der, diskussionen landede, da spørgsmålet blev taget op på et EU-topmøde i sidste uge.

Her blev medlemslandenes stats- og regeringschefer enige om, at EU-Kommissionens værktøjskasse er et godt sted at starte. Og at man vil drøfte spørgsmålet igen ved et topmøde i december.

ritzau