General: Vi afsatte Sudans regering for at undgå borgerkrig

Sudans kupleder, general Abdel Fattah al-Burhan, siger, at han og hans folk valgte at afsætte regeringen for at undgå en borgerkrig i det afrikanske land.

Det hævder generalen på et pressemøde tirsdag - hans første, siden militæret tog magten mandag.

Ifølge Burhan opildnede politikere i landet til vold mod de væbnede styrker.

»Den fare, vi var vidner til i sidste uge, kunne have ført landet ud i en borgerkrig«, siger general Burhan.

Sudan har været præget af spændinger siden et mislykket kup i sidste måned.

Premierministeren og flere ministre anholdt

Mandag blev premierminister Abdalla Hamdok sammen med flere af sine ministre anholdt. Han er uskadt og befinder sig i Burhans private hjem, siger generalen tirsdag.

»Vi var bange for, at han ville være i fare, så han er anbragt sammen med mig i mit hjem«.

Mens udlandet fordømmer militærkuppet, forklarer general Burhan, at det reelt ikke er et kup. Ifølge ham er det et forsøg på at komme tilbage til magtdelingsprocessen og vejen mod demokrati.

Demonstrationer mod kuppet fortsætter

Det er de mange demonstranter i gaderne ikke enige med ham i. Tirsdag fortsætter protesterne mod militærets magtovertagelse i blandt andet hovedstaden Khartoum.

»Nej til militærstyre«, råber de vrede demonstranter ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Hæren vil ikke beskytte os«, lyder det.

Mindst syv demonstranter er dræbt og 140 såret siden mandag, da soldater åbnede ild mod menneskemængden. Det oplyser en kilde i Sudans sundhedsministerium.

USA’s særlige udsending, Jeffrey Feltman, var i weekenden i Sudan i et forsøg på at mindske spændingerne og arbejde for at undgå, at aftalen om magtdeling kollapsede. Det var hans andet besøg på tre uger.

Omkring samtidig som han satte sig på flyet fra Sudan til Doha mandag morgen, rykkede militæret ud for at anholde Hamdok og hans ministre.

