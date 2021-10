Trudeau vækker bekymring hos olieindustri med ny grøn regering

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, har tirsdag udnævnt ministre til landets nye regering efter valget i september.

Særligt to af ministrene vækker opsigt, da de både skaber bekymring hos landets olieindustri og håb blandt grønne fortalere.

Således er den tidligere miljøaktivist Steven Guilbeault blevet udnævnt som miljø- og klimaminister.

Samtidig er Jonathan Wilkinson, der har tilbragt to årtier i den grønne teknologisektor, blevet udnævnt som minister for naturressourcer.

Guilbeault træder i Wilkinsons fodspor, da han tidligere har været miljø- og klimaminister i to år.

Avisen La Presse har engang kaldt Guilbeault for ’den grønne Jesus fra Montreal’. Han har arbejdet for grønne organisationer, herunder Greenpeace, i mere end 20 år.

I 2001 besteg han CN Tower i Toronto for at protestere for miljøet i landet.

Canada er verdens fjerdestørste olieproducent. Derfor vækker de to nye ministre også bekymring hos industrien.

»Det her er meget bekymrende og frustrerende for alle, der er en del af ressourceøkonomien«, siger Heather Exner-Pirot fra industriens tænketank, Macdonald-Laurier-instituttet.

»Nu vil nogen, der har arbejdet for Greenpeace, have indflydelse på, hvor vi arbejder videre med vores ressourceudvikling«, tilføjer hun.

Trudeau siger, at håndteringen af klimaforandringer er en stor prioritet. Hans regering vil blandt andet begrænse skadelige udledninger.

Den nye regering består i alt af 38 ministre med lige mange kvinder og mænd.

Trudeau genvandt magten i september med en liberal mindretalsregering - næsten ligesom før valget.

Det var ikke det resultat, han havde håbet på, da han udskrev valget før tid for at høste frugterne af sin popularitet under coronapandemien. Men det lykkedes altså ikke for ham.

ritzau